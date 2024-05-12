Продажи игр Nihon Falcom на Западе превзошли ожидания компании Компания-разработ...

Продажи игр Nihon Falcom на Западе превзошли ожидания компанииКомпания-разработчик Nihon Falcom недавно опубликовала свои последние финансовые результаты за второй квартал финансового года, заканчивающегося в сентябре 2024 годаЧитать дальше → источник.