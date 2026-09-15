Сестра-близнец, беременность после 9-го класса: как сейчас живет Анфиса из Ленинградской области из шоу «Мама в 16»

Девушка стала героиней 1 выпуска 6 сезона Не успел выйти новый, 6-й сезон шоу «Мама в 16», как первая же героиня вызвала бурные эмоции у зрителей.
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