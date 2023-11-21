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Источник: болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА

Источник: болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА

После ретроматча между «Локомотивом» и ЦСКА один из болельщиков напал на сотрудников полиции. По информации Telegram-канал «Мутко против», фанат по имени Павел не следовал указаниям полиции, когда на выходе образовалась толпа.

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