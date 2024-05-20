Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили "Зенит"

Ю

Юрий Зубрин

Пенальти полбеды ,но когда судья -придурок дал "желтую" Коваленко ,за то ,что тот возмутился по поводу откровенного накаутирующего удара в лицо,то это полный треш....За это ему этот свисток надо было в ЖОПУ засунуть ....