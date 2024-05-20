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Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили "Зенит"

Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили "Зенит"

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале высказал недовольство судейством по итогам матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Пенальти полбеды ,но когда судья -придурок дал &quot;желтую&quot; Коваленко ,за то ,что тот возмутился по поводу откровенного накаутирующего удара в лицо,то это полный треш....За это ему этот свисток надо было в ЖОПУ засунуть ....
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