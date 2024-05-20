Генич: впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили "Зенит"

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале высказал недовольство судейством по итогам матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и петербургским "Зенитом".
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