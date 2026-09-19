US Bans Palestinian Authority President From Attending UN, But Admits Iranians Via Middle East Eye The Palestinian Authority's (PA) foreign ministry on Thursday condemned the US decision to bar Palestinian officials from attending the UN General Assembly for a second year in a row.
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