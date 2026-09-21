Венгрия отказывается от строительства хранилищ нефтепродуктов для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически исключил возможность строительства стратегических хранилищ нефтепродуктов на территории страны для нужд Украины.
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