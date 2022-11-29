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Антикризисные меры от Зеленского: Вместо света и тепла — ракеты ATACMS и танки Abrams

Антикризисные меры от Зеленского: Вместо света и тепла — ракеты ATACMS и танки Abrams

Блэкаут вернул мозги на место у 64% свидомых громадян, еще 22% на подходе Александр Ситников На фото: ракета тактического ракетного комплекса M57A1 армии США запускается из пусковой установки реактивной системы залпового огня M270A1 или ATACMS (Фото: Us Army /Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS Подоляк, он же говорун № 2 неньки, он же советник главы офиса президента, он же доверенное лицо президента-клоуна, фактически признал, что госпереворот в 2014 году произошел исключительно благодаря обещалкам заокеанских политиков «всегда и во всем поддерживать бандеровцев».

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