Блэкаут вернул мозги на место у 64% свидомых громадян, еще 22% на подходе Александр Ситников На фото: ракета тактического ракетного комплекса M57A1 армии США запускается из пусковой установки реактивной системы залпового огня M270A1 или ATACMS (Фото: Us Army /Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS Подоляк, он же говорун № 2 неньки, он же советник главы офиса президента, он же доверенное лицо президента-клоуна, фактически признал, что госпереворот в 2014 году произошел исключительно благодаря обещалкам заокеанских политиков «всегда и во всем поддерживать бандеровцев».