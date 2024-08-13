Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Британии обвиняют Украину в провокации ядерной войны и молятся на русскую ПВО

В Британии обвиняют Украину в провокации ядерной войны и молятся на русскую ПВО

Проводимые ВСУ обстрелы Курской АЭС могут спровоцировать Россию на ответный ядерный удар. Об этом в интервью британскому политику, члену парламента королевства Джорджу Галлоуэю рассказал политический обозреватель Ричард Медхерст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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