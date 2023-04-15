Военное обозрение

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Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

Специальная военная операция российских войск продемонстрировала важность подготовки слаженных групп операторов разведывательных и ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

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