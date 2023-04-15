Рогозин предложил привлекать IT-специалистов к спецоперации: «Эту войну выиграют наши «Кулибины»

Специальная военная операция российских войск продемонстрировала важность подготовки слаженных групп операторов разведывательных и ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).
Популярные статьи
- Саудовская Аравия выступила за восстановление контроля Дамаска над всей Сирией после 12-летнего отсутствия официальных контактов с САР
- Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи
- ЧВК «Вагнер» атаковали противника на позициях в районе села Ступочки, не дав перебросить резервы в Артёмовск
Свежие комментарии