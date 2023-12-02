Жители двух сел на западе Украины отказались сносить памятники СССР

Жители двух сел Ивано-Франковской области, которая находится на западе Украины выступили против сноса памятников войнам Красной армии, заявил директор регионального "музея освободительной борьбы имени Бандеры" Ярослав Коретчук.
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