В США за три недели дважды украли радиоактивный иридий-192

В США за последние три недели при перевозках украдены две рентгенографические камеры с иридием-192 (74 Ки и 95,4 Ки), 17 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения штата Северной Каролины (NCDHHS).
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