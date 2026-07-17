Франция: По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате инцидента со стрельбой, связанного с наркотиками, возле бульвара Леона Блюма в Каркассоне, Окситания, в ночь с 16 на 17 июля.
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