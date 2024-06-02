Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что «Украине разрешили использовать американское/французское/британское/германское (натовское, если проще) оружие для уничтожения целей на российской территории» Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Наивных, думающих, что это простое совпадение, чтобы так вот хором, согласованно и практически за ночь все пришли к сердечному, так сказать, согласию, уже не осталось.