ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Настойчивостью хуситов Прекрасно бы научиться нашим ЧИНЮШАМ И ряжеными ГЕНЕРАЛАМ с Мудалями на кителях За службу сиде...В очередной раз х...
  • Наталья Котельникова
    Нет.Приключения бардо...
  • Гарий Щерба
    РОССИЮ НИ во  ЧТО НЕ СТАВЯТ , к тому-же  ШЕСТЁРКИ  ФАШИЗМНГТОНА ПОСТОЯННО ХОТЯТ УНИЗИТЬ , а  ИУДЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ ,,ПОК...Баха «кормили чёр...

Европа идет по стопам Наполеона и Гитлера

Европа идет по стопам Наполеона и Гитлера

Евроатлантисты сверяют часики — практически одновременно в боевых листках глобалистов появились (и на первых полосах) сообщения, что «Украине разрешили использовать американское/французское/британское/германское (натовское, если проще) оружие для уничтожения целей на российской территории» Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Наивных, думающих, что это простое совпадение, чтобы так вот хором, согласованно и практически за ночь все пришли к сердечному, так сказать, согласию, уже не осталось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх