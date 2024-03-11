Диетолог назвала замедляющие старение организма продукты

Питание играет огромную роль в старении организма, однако здоровье можно поддерживать и в зрелом возрасте, если есть жирную дикую холодноводную рыбу, сообщает 11 марта врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
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