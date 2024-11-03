В Астрахани направили в суд дело главы фирмы, который распилил арестованный КАМАЗ и продал на металлолом

За 120 тысяч рублей. Прокуратурой города Астрахани утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 59-летнего руководителя фирмы, который обвиняется в отчуждении имущества, подвергнутого аресту.
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