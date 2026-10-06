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Царьград

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"Абрау-Дюрсо" сообщил о росте спроса на сухие белые и розовые вина

"Абрау-Дюрсо" сообщил о росте спроса на сухие белые и розовые вина

Жорж Бланк из "Абрау-Дюрсо" сообщил о предпочтении красных вин среди русских, но отметил рост интереса к сухим белым и розовым винам, особенно среди молодежи.

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