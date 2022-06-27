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Некоторые категории россиян могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 июля

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на повышение зарплаты с 1 июля

Федеральное агентство новостей Россияне, заплата которых устанавливается в строгом соответствии с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), могут рассчитывать на ее повышение, сообщил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

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