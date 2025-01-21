Добрая весточка надежды 🎗С 17 января по всей России стартовала патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвящённая снятию блокады Города - Героя Ленинграда.
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Добрая весточка надежды 🎗С 17 января по всей России стартовала патриотическая акция «Блокадная ласточка», посвящённая снятию блокады Города - Героя Ленинграда.