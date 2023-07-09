Закон и Порядок

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Голая правда: Штаты хотели разрушить Россию, а уничтожили украинскую нацию

Голая правда: Штаты хотели разрушить Россию, а уничтожили украинскую нацию

США нуждались в Украине, чтобы ослабить Россию и захватить ее ресурсы, но вместо этого уничтожили украинскую нацию.

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Полагаю, что американцы разные, в Америке обосновалось гнездо сатанистов, которые на самом деле правят страной и разогнались править всем Миром после распада СССР.
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8 час.
Александр Салтановский
Какая нация, пиндосы нация, о чем это Вы? пиндОсы потомки ворья и жулья, отбросов рода человеческого, слетевшиеся туда как мухи на говно со всего света, а Вы говорите нация!
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4 час.
Галина Скрипник
Не украинцы, а бандеровцы
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2 час.

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