США нуждались в Украине, чтобы ослабить Россию и захватить ее ресурсы, но вместо этого уничтожили украинскую нацию.
Голая правда: Штаты хотели разрушить Россию, а уничтожили украинскую нацию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зинаида Антонцева
Полагаю, что американцы разные, в Америке обосновалось гнездо сатанистов, которые на самом деле правят страной и разогнались править всем Миром после распада СССР.
Ответить
8 час.
Александр Салтановский
Какая нация, пиндосы нация, о чем это Вы? пиндОсы потомки ворья и жулья, отбросов рода человеческого, слетевшиеся туда как мухи на говно со всего света, а Вы говорите нация!
Ответить
4 час.
Галина Скрипник
Не украинцы, а бандеровцы
Ответить
2 час.
Свежие комментарии