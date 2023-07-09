Голая правда: Штаты хотели разрушить Россию, а уничтожили украинскую нацию

Полагаю, что американцы разные, в Америке обосновалось гнездо сатанистов, которые на самом деле правят страной и разогнались править всем Миром после распада СССР.

Александр Салтановский

Какая нация, пиндосы нация, о чем это Вы? пиндОсы потомки ворья и жулья, отбросов рода человеческого, слетевшиеся туда как мухи на говно со всего света, а Вы говорите нация!