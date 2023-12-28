Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером: Что ответил премьер Израиля?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в совершении «геноцида» курдского народа после того, как тот сравнил Нетаньяху с нацистским лидером Адольфом Гитлером.
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