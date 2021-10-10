Лавров призвал США использовать влияние в обеспечении переговоров Приштины и Белграда

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Вашингтон должен использовать свое влияние на Приштину, чтобы обеспечить переговорный процесс с Белградом и выйти на договоренности, соответствующие резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
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