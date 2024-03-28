В Минобороны рассказали о сотрудничестве РФ и Мьянмы в условиях санкций

ТАСС/Егор Алеев На фоне западных санкций Россия и Мьянма взаимодействуют как стратегические партнеры, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы, премьер-министром страны Мин Аун Хлайном.
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