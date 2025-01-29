Ибн Хусейн: если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин вводить санкции

Президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, который претендует на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), заявил, что условием для снятия санкций с России является соблюдение Олимпийской хартии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии