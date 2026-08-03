Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила со страшным прогнозом. Она прямо обвинила Запад и военных лоббистов в том, что те затягивают войну, которая приводит к постепенному исчезновению страны: "Спасите Украину!".
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