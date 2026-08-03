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Царьград

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"Спасите Украину!": Бывший пресс-секретарь Зеленского выступила со страшным прогнозом

"Спасите Украину!": Бывший пресс-секретарь Зеленского выступила со страшным прогнозом

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила со страшным прогнозом. Она прямо обвинила Запад и военных лоббистов в том, что те затягивают войну, которая приводит к постепенному исчезновению страны: "Спасите Украину!".

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