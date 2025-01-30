Жителя Питкяранты отправили в колонию за нападение с ножом на приятеля

Пьянка закончилась колонией: житель Карелии получил 4 года за поножовщину В Карелии вынесли приговор 24-летнему жителю Питкяранты, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия.
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