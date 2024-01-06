Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Журналистка UFC Лора Санко в интервью бывшему бойцу, а теперь эксперту Майклу Биспингу, рассказала о казахстанских болельщиках: «Я болею за Шавката — даже выучила кое-что по-казахски! Я сказала «Вперед, Казахстан!» на казахском и пожелала Шавкату удачи.