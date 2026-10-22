В Центральном районе Братска состоялась техническая приемка нового здания лыжной базы «Спартак». Современный спортивный объект из оцилиндрованного бруса общей площадью более 300 квадратных метров возведен на месте старого, непригодного к эксплуатации здания, в котором раньше располагался лишь скромный пункт проката лыж, — рассказали в пресс-службе администрации города.