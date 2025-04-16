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Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада в его прежнем виде больше не существует

Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада в его прежнем виде больше не существует

Запад в том виде, в котором его все знали, перестал существовать после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit.

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