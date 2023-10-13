5 признаков, что вам пора перестать пить кофе

Исследований о вреде и пользе кофе множество. Но ученые и врачи сходятся во мнении: натуральный черный кофе без добавления сахара и сиропов, большого количества жирного молока или сливок может улучшить работу печени, благотворно влияет на мозг и сердце и, конечно, заряжает бодростью.