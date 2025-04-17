Давно назрело. Как бизнес может помочь восстановлению алтайских лесов после пожаров

К 2028 году в российских регионах начнут появляться лесоклиматические проекты, задача которых выровнять баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением Теплые дни в Алтайском крае дали старт природным пожарам.
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