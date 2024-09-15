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Какие плюсы получила бы Россия, если бы до Сахалина построили не мост, а дамбу

Какие плюсы получила бы Россия, если бы до Сахалина построили не мост, а дамбу

Сегодня, 14 сентября, Сахалин, а точнее Южно-Сахалинск отмечает свой 142-й день рождения.

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