Речан объявил о новых мерах поддержки для оплаты компенсаций за энергию

Министерство труда и социальной защиты представит в среду дополнительные меры поддержки для населения после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит и утвердит новый тариф на природный газ, заявил премьер-министр Дорин Речан в программе «Добрый вечер».
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