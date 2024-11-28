Речан объявил о новых мерах поддержки для оплаты компенсаций за энергию

Министерство труда и социальной защиты представит в среду дополнительные меры поддержки для населения после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит и утвердит новый тариф на природный газ, заявил премьер-министр Дорин Речан в программе «Добрый вечер».