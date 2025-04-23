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Евросоюз игнорирует многополярный мир: мнение МИД России

Евросоюз игнорирует многополярный мир: мнение МИД России

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, выступая на сессии ЭСКАТО в Бангкоке, указал на уклонение Евросоюза от признания новых центров влияния в многополярном мире и необходимости самостоятельной внешней политики стран.

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