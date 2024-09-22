«Вот ступица в сборе, которую устанавливают на новый автомобиль — вся в ржавчине». На «Автоторе» сравнили качество китайских автомобилей и европейских

Виктор Победов на площадке Drom.ru рассказал не только о брошенных кроссоверах Kia на «Автоторе», но и о качестве китайских авто — калининградское предприятие, напомним, занимается контрактной сборкой машин из КНР.
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