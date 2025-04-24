Трамп поставил Европу перед мучительным выбором между США и Украиной

План Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, в котором содержится признание Крыма российским, поставило европейских чиновников перед мучительным выбором: продолжать поддерживать Киев или встать на сторону Вашингтона.
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