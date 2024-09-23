📹🏮Технически небезынтересные детали функционирования системы управления огнем противоракетного комплекса "Iron Dome".
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📹🏮Технически небезынтересные детали функционирования системы управления огнем противоракетного комплекса "Iron Dome".