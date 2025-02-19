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Царьград

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Метельный звон впервые в России почти сутки звучал в Новосибирской области

Метельный звон впервые в России почти сутки звучал в Новосибирской области

Колокольный звон предназначен для путников, чтобы они не заблудились в метель.В Новосибирске впервые в России провели историческую реконструкцию метельного звона, который звучал во времена Николая I.

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