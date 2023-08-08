В «Ростелекоме» отметили новые тенденции в хакерских атаках на систему ДЭГ

Хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) развиваются и теперь направлены в основном на ее разрушение, заявили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома», который выступил разработчиком федеральной платформы ДЭГ.
Хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) развиваются и теперь направлены в основном на ее разрушение, заявили «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома», который выступил разработчиком федеральной платформы ДЭГ.
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