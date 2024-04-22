Всемирный день книги и авторского права отмечают 23 апреля 2024 года, славяне празднуют День Навий Константин СентябрьВ мире существует традиция отмечать международные праздники, в числе которых особое внимание уделяется Дню книги и авторскому праву.
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