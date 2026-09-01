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ИИ научился выявлять необычное поведение спутников по изменениям блеска

ИИ научился выявлять необычное поведение спутников по изменениям блеска

Исследовательская группа разработала алгоритм машинного обучения, способный в автоматическом режиме обнаруживать нестандартное поведение спутников по изменениям их яркости (кривым блеска), регистрируемым наземными телескопами.

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