Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланировано на лето 2025 года, и, согласно информации РИА Новости, средний рост составит 11,9 процента по стране, как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.