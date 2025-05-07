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«Его нацистские замашки беспокоят людей». Фридриха Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки: почему эта победа так близка к провалу?

«Его нацистские замашки беспокоят людей». Фридриха Мерца избрали канцлером ФРГ со второй попытки: почему эта победа так близка к провалу?

Во вторник, 6 мая, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц стал канцлером Германии, преодолев необходимый порог лишь во втором туре голосования в бундестаге.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...провал Фридриха Мерца в ходе выборов на пост канцлера ФРГ — далеко не случайность, а свидетельство системных проблем во внутренней политике Германии....&quot;                                                                                                          Проблемы, конечно есть и, к сожалению, Германия вновь стремится к коричневой чуме и говорит об этом избрание Мерца-отморозка канцлером. Думаю, что страна, в скором времени, снова разделится на два государства, поскольку слишком неразрешимы политические взгляды граждан этой страны.
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