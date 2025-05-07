Svetlana Kuzmina

"...провал Фридриха Мерца в ходе выборов на пост канцлера ФРГ — далеко не случайность, а свидетельство системных проблем во внутренней политике Германии...." Проблемы, конечно есть и, к сожалению, Германия вновь стремится к коричневой чуме и говорит об этом избрание Мерца-отморозка канцлером. Думаю, что страна, в скором времени, снова разделится на два государства, поскольку слишком неразрешимы политические взгляды граждан этой страны.