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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тутберидзе о Трусовой: «Эта девочка заслужила всего лучшего. Она поставила себе задачу показать, что Саша, которую все ждали, вернулась, и она не может выходить без четверных»

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе оценила возвращение своей ученицы Александры Трусовой на международную арену.

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