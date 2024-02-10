За 4-й квартал 2023 года чистая прибыль PepsiCo выросла в 2,5 раза

Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков компания PepsiCo (США) через свой пресс-релиз сообщила, что их чистая прибыль за 4-й квартал 2023 года выросла в 2,5 раза и достигла $1,3 млрд по сравнению с $518 млн за аналогичный период 2022 года.