В Ирландии исполинская акула столкнулась с кораблем

Ученые из США и Ирландии выпустили видеозапись, показывающую результаты столкновения гигантской семиметровой акулы с кораблем, что стало исключительным случаем в истории научных наблюдений, сообщает издание IFLScience.
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