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Мужчине удалили почки общим весом 10 килограммов, в норме они весят в 33 раза меньше

Мужчине удалили почки общим весом 10 килограммов, в норме они весят в 33 раза меньше

Виной тому множественные кисты, которые постепенно вытесняли здоровую ткань, из-за чего органы перестали работать.

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