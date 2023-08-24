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США увеличили закупку российского урана до максимального значения

США увеличили закупку российского урана до максимального значения

США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статистических данных Штатов.

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