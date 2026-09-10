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Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств

Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств

Власти ФРГ выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, в результате чего сотни тысяч граждан Германии и проживающих в стране россиян остались без доступа к консульским услугам.

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