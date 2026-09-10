Власти ФРГ выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, в результате чего сотни тысяч граждан Германии и проживающих в стране россиян остались без доступа к консульским услугам.
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Если мы сами не можем решить, нужно ли нам посольских держать во вражеских странах, то они нам сами помогут в этом. И их всю шоблу, всех до одного, выгнать к чертовой матери.