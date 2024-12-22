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Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам. Почему она возможна? Объясняем по-простому

Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам. Почему она возможна? Объясняем по-простому

Мигрантским уголовникам вручили паспорта РФии прямо в тюрьме. В исправительной колонии № 26, находящейся в Спиридоновке Волжского района, 20 осуждённым иностранным преступникам торжественно вручили паспорта РФ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это все ВЗЯТКИ!!!!     П О З О Р ИЩ Е !!!!   Власти там что, совсем уже охренели?!! На кой черт нам такие &quot;граждане&quot;?!!
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4 час.

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