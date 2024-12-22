Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам. Почему она возможна? Объясняем по-простому

Мигрантским уголовникам вручили паспорта РФии прямо в тюрьме. В исправительной колонии № 26, находящейся в Спиридоновке Волжского района, 20 осуждённым иностранным преступникам торжественно вручили паспорта РФ.
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