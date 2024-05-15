Взятка для генерала: СМИ узнали, кто и сколько заплатил главному кадровику Минобороны

Появились подробности по делу Юрия Кузнецова. Стали известны подробности дела против начальника главного управления кадров Минобороны, генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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